Найбільша кількість прихильників страти - серед жителів малих міст і сіл.

У Російській Федерації серед населення провели соціологічне опитування, з якого випливає, що повернення смертної кари бажають більше половини жителів країни.

"Згідно з результатами дослідження незалежної соціологічної компанії Russian Field на тему ставлення росіян до відновлення практики смертної кари, за ідею повернення крайньої міри покарання проголосували 53% опитаних, 39% висловилися проти", - повідомляє Лентач.

За даними соціологів, найбільша кількість прихильників повернення смертної кари спостерігається серед жителів малих міст і сіл.

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За "вишку" чоловіки частіше виступають, ніж жінки. Люди старшого віку рідше підтримують таку міру покарання, а найменше її прихильників серед матеріально благополучних росіян - що більше у людини майна і грошей, то більше сумнівів викликає в неї необхідність такого суворого покарання.

"Відповідаючи на запитання, за який злочин можливо стратити людину, 57% росіян назвали педофілію, 56% - убивство і 46% - тероризм", - зазначає Лентач.

У Росії заговорили про повернення смертної кари - подробиці

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, експрезидент РФ Дмитро Медведєв, коментуючи теракт, що був 22 березня в підмосковному Crocus City Hall (тоді загинуло понад 100 осіб), закликав вбивати всіх "причетних". Практично одразу партія "Справедлива Росія" запропонувала на 8 вересня призначити проведення референдуму про повернення смертної кари. Голова ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що мораторій на смертну кару, який ухвалили в 1996 році у зв'язку вступом до Ради Європи, має бути перерваний. Зі свого боку голова Держдуми В'ячеслав Володін стверджував, що можна обійтися без референдумів - достатньо рішення Конституційного суду РФ. Підтримав смертну кару і глава КПРФ Геннадій Зюганов, на думку якого, має місце занадто багато зловживань, зокрема з боку правоохоронної системи.

Незабаром, 31 березня, в ефірі федерального каналу пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що робити це не можна. Нібито такий захід поставить під сумнів першу статтю Конституції РФ про "правову державу", а для диктатора Володимира Путіна "важливе життя кожного зі співгромадян". Крім того, російський сенатор Андрій Клішас заявив, що зняти мораторій на страту неможливо через норми Конституції РФ. При цьому експерти з конституційного права вважають, що слова Клішаса - брехня. Суть у тому, що громадян РФ страчували і за чинної Конституції, а відповідну практику можна повернути просто з волі Путіна. РосЗМІ, посилаючись на джерело, близьке до Кремля, писали, що нерішучість Кремля пов'язана з можливістю внутрішніх репресій.

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