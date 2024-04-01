Пропагандисти стверджують, що для Путіна "важливе життя кожного".

У Російській Федерації можуть не повернутися до практики застосування смертної кари. Місцеві еліти переживають за свої життя.

Як повідомляє "Можем объяснить", після теракту в "Крокусі" в Держдумі заговорили про повернення смертної кари. Зокрема, лідер партії "Справедлива Росія – За правду" (СРЗП) Сергій Миронов запропонував вивести питання на референдум.

Однак 31 березня в ефірі федерального каналу пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що робити цього не можна і "пояснив", чому. Нібито такий крок поставить під сумнів першу статтю Конституції РФ про "правову державу", а для диктатора Володимира Путіна "важливе життя кожного зі співгромадян".

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Крім того, російський сенатор Андрій Клішас заявив, що зняти мораторій на страту неможливо через норми Конституції РФ.

"Пропаганда розійшлася із Z-патріотами, які вимагають запровадження вищої міри. Але справа не в Конституції...", – пише ресурс.

Експерти з конституційного права вважають, що слова Клішаса – брехня. Громадян РФ страчували і за чинної Конституції, а відповідну практику можна повернути просто з волі Путіна. При цьому, стратити можна буде за злочини за 17 статтями КК РФ.

"Путін знає, що більшість росіян підтримує ідею повернення смертної кари. У нього є соцдослідження, які показують, як його рейтинг зросте в цьому випадку", – каже колишній член президентської Ради з прав людини Ігор Каляпін. За його даними, цей крок підтримують 56% росіян.

Каляпін зазначає, що на предмет запровадження смертної кари спілкувався з Путіним ще 2014 року. Але тоді російський президент заявив, що робити це не збирається, тому що "це шкідливо і не вирішує жодної проблеми".

РосЗМІ, посилаючись на джерело, близьке до Кремля, писали, що страх Кремля перед смертною карою пов'язаний із можливістю внутрішніх репресій.

"Сьогодні ми хочемо стратити терористів, завтра педофілів, післязавтра хабарників. Практика небезпечна", – підкреслив співрозмовник "Верстки" в Раді Федерації.

Ситуацію прокоментував також політтехнолог Станіслав Бєлковський.

"Якщо Кремль дійсно скасує мораторій на смертну кару, це буде постріл уже не в ногу, а в печінку самому собі. Це чорний лебідь фатальних наслідків", – вважає він.

Повернення смертної кари в Росії

Нагадаємо, у РФ партія "Справедлива Росія" запропонувала провести референдум про повернення смертної кари. Лідер політсили Сергій Миронов заявив, що референдум слід провести 8 вересня.

Голова ЛДПР Леонід Слуцький також заявив, що мораторій на смертну кару, який ухвалили в 1996 році у зв'язку вступом до Ради Європи, має бути перерваний. Зі свого боку голова Держдуми В'ячеслав Володін стверджував, що можна обійтися без референдумів – достатньо рішення Конституційного суду РФ.

Підтримав смертну кару і глава КПРФ Геннадій Зюганов, на думку якого, є надто багато зловживань, зокрема з боку правоохоронної системи.

Раніше заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, екс-президент РФ Дмитро Медведєв, коментуючи теракт, що стався 22 березня в підмосковному Crocus City Hall, закликав вбивати всіх "причетних".

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