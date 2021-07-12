У Південно-Сахалінську російські військові несподівано "втратили" танк по дорозі. Він злетів з тягача і перекинувся. Як видно на кадрах, військова техніка лежить посеред дороги.
Дрифт на ньому ніхто не влаштовував – броньовану машину погано закріпили і вона просто злетіла на повороті. Ніхто не постраждав.
Інцидент зняв російський Телеграм-канал Mash. Він розсмішив навіть росіян.
У соцмережах пожартували, що таким чином армія Путіна показала, як захищатиме своїх громадян у разі війни.
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Аварія сталася на об'їзній дорозі на Троїцьке. Очевидці розповіли, що вантажівка перевозила танк з боку Аніва. У районі повороту на вулицю Фархутдінова, недалеко від АЗС, військова техніка злетіла з трала. Судячи з усього, танк, який важить десятки тонн, був погано закріплений, а тягач, можливо, рухався занадто швидко.
"Втрачена" техніка ледь не розчавила легковик Toyota Mark II Wagon Qualis, який рухався позаду. Водій автомобіля відбувся переляком.
У Росії танк ледь не розчавив легковик: відео
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