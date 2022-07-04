Громадяни країни-агресора зіткнулися з тим, що їм ніде не раді.

Туристи з РФ зіткнулися з тим, що в Європі їм навряд чи раді. Росіянам плюють в чашки з кавою в ресторанах.

На "гостинність" поскаржився російський пропагандист Караулов.

Так, журналіст, що підтримує повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти України, з сумом розповів про ставлення європейців до росіян. Туристам з РФ ніхто не радий.

"Є такі випадки в Європі. Замовляєш каву, чай. Питають - Росіяни? Приносять, а туди пів ресторану вже наплювало", - заявив Караулов.

Журналіст щиро дивується і навіть не приховує свого засмучення через те, що "руссо туристо" тепер не можуть повноцінно насолоджуватися відпочинком в країнах ЄС.

Скарги росіян, які озвучив пропагандист, швидко "розлетілися" в мережі. Користувачі жартують, що громадянам країни-агресора варто побоюватися, адже на плювках у каву "гостинність" європейців може не закінчитися.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни намагалися без квитків летіти до Англії, але "зайців" спіймали і з ганьбою вигнали.

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