Очевидці повідомили, що через вибухову хвилю деренчали вікна і люстри в будинках.

Потужний вибух прогримів під російським Челябінськом. Над містом піднявся стовп чорного диму.

За даними місцевих Telegram-каналів, інцидент стався на Старосмолинському кар'єрі в районі селища Новосинєглазово.

"Деренчали шибки у вікнах будинків, а люстри в квартирах – гойдалися", - наголошується в повідомленнях місцевих ЗМІ.

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При цьому з різних районів міста видно стовп чорного диму.

У свою чергу в МНС Росії повідомили, що під час видобутку щебеню проводився підрив породи. Кількість вибухівки довелося збільшити через промерзання ґрунту, тому вибух був сильнішим, ніж зазвичай. Постраждалих або загиблих немає. Об'єкт працює в штатному режимі.

"Бавовна" в Росії - що відомо

У Росії часто буває неспокійно. У різних областях раптово щось вибухає або спалахують.

6 листопада в Грайворонському районі Бєлгородської області прогриміли вибухи на нафтобазі. 16 листопада в селі сталевий кінь Орловської області РФ стався вибух на ще одній нафтобазі. Тоді глава регіону Андрій Кличков заявив про"атаку БПЛА".

19 листопада ще одні вибух прогримів під Санкт-Петербургом. Цього разу посттрадала газозаправна станція. А 27 листопада потужний пожежа спалахнула на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області РФ.

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