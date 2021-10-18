Чоловіку, який спробував накласти на себе руки, тепер загрожує штраф на суму близько 370 тисяч гривень.

У Москві чоловік стрибнув у метро під поїзд, намагаючись звести рахунки з життям, але машиністка встигла вчасно загальмувати.

Відео інциденту з'явилося 17 жовтня в Телеграм-каналах.

За їхніми даними, 28-річний чоловік відбувся легкими забоями.

За фактом події в метрополітені буде проведена перевірка. Чоловіку, який спробував накласти на себе руки, тепер загрожує штраф на суму близько 370 тисяч гривень.

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Нагадаємо, у вересні в місті Сегежа (Республіка Карелія) слідчі виявили труп жінки з тілесними ушкодженнями біля будинку 8А по вул. Антикайнена.

Встановлено, що в цей день у квартирі житлового будинку сталася сварка двох жінок, внаслідок якої одна умисно зіштовхнула потерпілу з балкона квартири, розташованої на 5 поверсі. При падінні з висоти та ударі об землю потерпіла отримала тілесні ушкодження несумісні з життям.

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Автор: Денис Прядко