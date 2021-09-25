Слідчі виявили труп жінки з тілесними ушкодженнями біля будинку 8А по вул. Антікайнена.

Росіянка посварилася з подругою і зіштовхнула її з балкона.

Про це в п'ятницю, 24 вересня, повідомляє регіональне управління Слідчого комітету Росії (СКР).

Інцидент стався в місті Сегежа (Республіка Карелія). 20 вересня слідчі виявили труп жінки з тілесними ушкодженнями біля будинку 8а по вул. Антікайнена.

Встановлено, що в цей день у квартирі житлового будинку сталася сварка двох жінок, в результаті якої одна умисно зіштовхнула потерпілу з балкона квартири, розташованої на 5 поверсі. При падінні з висоти та ударі об землю потерпіла отримала тілесні ушкодження несумісні з життям.

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За результатами дослідчої перевірки відносно 42-річної місцевої жительки слідчими порушено кримінальну справу в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 105 КК РФ (вбивство).

На даний час судом задоволено клопотання слідчого про обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Нагадаємо, колишнього міністра сільського господарства Російської республіки Тува Юрія Тит-оолу запідозрили у вбивстві дружини, після якого він намагався вчинити самогубство.

Тит-оолу підозрюють у вбивстві дружини під час побутової сварки: він вдарив дружину, завдавши їй відкриту черепно-мозкову травму. В результаті конфлікту жінка померла на місці.

Автор: Віолетта Орлова