За словами дівчини, її відвезли на "виховну бесіду".

В Москві затримали наукову журналістку Асю Казанцеву. Вона заявила, що причина — так звані "референдуми". Репортершу відвезли у відділення МВС для "виховної бесіди".

Про інцидент Казанцева повідомила на особистій сторінці на Facebook.

"Ну ось, знову затримали. На цей раз в метро Піонерська, по камерах. Спочатку сказали, що як призовника, але потім уточнили, що через "референдуми". Везуть в МВС Філевський парк, мабуть, на виховну бесіду. "ОВД-Інфо" в курсі", — написала Казанцева.

Відео дня

Як припускає журналістка, причиною затримання стали її висловлювання проти фейкових "референдумів". Наприклад, на своїй сторінці на Facebook вона опублікувала ролик, який показали на телебаченні в Нідерландах. На відео тролять Путіна і стверджують, що Росія — це частина їхньої країни, а президент обманює населення. Казанцева назвала ролик "реалістичною, конструктивною повісткою".

Курйози в Росії на тлі мобілізації і "референдумів"

У Пермському краї жінка зарізала 6-річну доньку і намагалася покінчити життя самогубством. Причиною інциденту став призов чоловіка в армію.

29 вересня у військо обманом мобілізували 80 співробітників "Газпрому". Їх попросили принести на роботу військові квитки, щоб нібито звірити дані. Але після цього всіх чоловіків відвезли у військкомати.

Українська розвідка попередила, що в РФ посиляться репресії на тлі мобілізації. У селищі Тьоткіно Курської області на постійній основі проводяться обшуки в будинках місцевого населення. Силовики мотивують людей доносити один на одного і намагаються знайти жителів, які мали зв'язки з Україною.

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