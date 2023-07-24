Диверсанти викрали дуже цінний кабель, вартість якого становить близько 5 тисяч рублів за метр.

У Москві невідомі зрізали і вкрали більше кілометра кабелю військового зв'язку. Про це пише видання "База".

Через збій спецзв'язку співробітник Міністерства оборони РФ разом з представником "Воентелекома" вирушили перевіряти об'єкт електрозв'язку на сході Москви. В ході цієї перевірки і виявилася пропажа.

"На місці не вистачало більше кілометра дорогого обладнання — кабелю, Ціна за метр може доходити до 5 тисяч рублів. Таким чином матеріальний збиток може бути оцінений більш ніж в 5 мільйонів рублів. Поліція поки проводить перевірку", - пише видання.

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За даними опитувань, диверсійна діяльність, куди цілком можна віднести і крадіжку кабелю військового зв'язку, стала найбільшим страхом росіян в останні місяці. Автори дослідження говорять, що показники тривожності у росіян виросли в два рази за останній час, що безпосередньо пов'язано ситуацією в країні і на фронті.

Приводів для нервозності москвичам, безсумнівно, додала Нова атака дронів на російську столицю, яка сталася в ніч на 24 липня. За даними російських пабліків, безпілотники атакували об'єкти в центрі міста. Зокрема уламки впали відносно недалеко від будівлі Міністерства оборони РФ. Влада підтвердила "удари безпілотників по двох нежитлових будівлях". Серйозних руйнувань і постраждалих немає.

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