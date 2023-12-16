Про можливе проведення "СВО" в Середзем'ї поки нічого не говориться, але проблему вже позначили.

Зростаючий інтерес російської молоді до вигаданої ельфійської мови представляє "серйозну загрозу" для Росії. Про це заявив член ради при президенті РФ з міжнаціональних відносин Андрій Худолєєв, пише URA.RU.

Виступаючи на форумі "Багатонаціональна молодь Зауралля", Худолєєв поскаржився, що при останньому переписі населення в Росії офіційно була зафіксована "ельфійська народність" чисельністю трохи більше 12 тисяч осіб.

"Я б цю тему не підняв, але в кожному місті знаходжу вчителів, які мені кажуть, що у них є діти, які вивчають ельфійську мову. <...> Я з тих пір в іграшки не граю, вважаю це серйозною загрозою", — розповів Худолєєв.

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Окремо чиновника обурило, що в "Яндекс перекладачі" передбачена можливість перекладу з ельфійської мови, але немає реальних мов багатьох народів, які проживають в РФ.

Ельфійська мова

Ельфи - вигаданий народ, який фігурує у фольклорі німецько-скандинавських та кельтських народів. У міфах окремих народів образ ельфів може істотно різнитися, тому сучасне уявлення про ельфів було в основному сформовано британським письменником-фантастом Джоном Толкіном і його послідовниками, які писали в жанрі "фентезі".

У своїх всесвітньо відомих творах "Володар перснів" і "Гобіт, або Туди і звідти" Толкін представив і вигадану ним же самим мову ельфів, за основу для якої бувло узято реальну фінську мову. У даний час серед затятих шанувальників творчості Толкіна є чимало тих, хто намагається вивчати мову ельфів і говорити нею як реальною мовою.

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