Ентузіаст зумів відтворити Рівендел з увагою до деталей.

Minecraft зібрала навколо себе величезну спільноту ентузіастів. Вони регулярно створюють в грі цікаві творіння. Іноді це невеликі споруди з цікавою конструкцією, наприклад, аналог Paint з конвертацією малюнків в тривимірний простір, а часом — масштабні споруди і навіть цілі міста. До другої категорії можна віднести недавній проект відвідувача форуму Reddit під псевдонімом 1nsinuating. Він відтворив в Minecraft культову локацію з "Володаря перснів".

Мова про Рівенделл — притулок Елронда та інших ельфів. Владика побудував його для захисту від Саурона і оточив магічним кільцем, щоб злі сили не змогли проникнути на цю територію. При реалізації локації в Minecraft 1nsinuating постарався у всьому слідувати оригіналу. Він підібрав блоки відповідних кольорів і подбав про головні елементи дизайну. Звичайно, інструментарій гри не дозволяє точно передати зовнішній вигляд Рівендела, але робота ентузіаста все одно вражає. Нижче можна розглянути, як виглядає локація у фільмі, і співставити її з творінням 1nsinuating.

Minecraft — докладніше про гру

Minecraft — це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшовся тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило його найбільш продаваною грою в історії. Зараз Minecraft можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

Автор: Назар Степорук