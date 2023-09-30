Розбірки влаштували нижегородські двірники.

У Нижньому Новгороді трудові мігранти ледь не рознесли місцевий Кремль, побившись за лопату.

Сутичка сталася між робітниками, що займаються прибиранням території, вранці 30 вересня. Переважно, біля Кремля працювали уродженці Узбекистану, повідомив російський телеграм-канал Baza.

Сварку влаштували два прибиральники, але пізніше конфлікт переріс у масову бійку.

"Двоє з них не змогли поділити між собою лопату", - уточнила причину бійки Baza.

Відзначається, що рознімати "діаспору узбеків" довелося за допомогою МВС і Росгвардії. Подію вдалося зняти на відео місцевій росіянці.

"Діти... А тут один одного лопатами дубасять, трошки страшно", - заявила вона.

У РФ бігав дитячими майданчиками закривавлений кабан

У вересні в російським Ростові навели свої "порядки" серед росіян дикі кабани. Тварини перелякали місцевих, розбігшись по центру міста.

Повідомлялося, що на площі Енергетиків бігала "дика трійця". Одного такого кабана з закривавленим п'ятаком помітили на дитячому майданчику. РосЗМІ показували відео, як кабан збив дитину з ніг.

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