Російська влада вважає, що закордонні клуби користуються всім готовим й нічого не вкладають у спортсменів.

Російським спортсменам планують ускладнити життя. Влада РФ хоче зобов'язати їх виплачувати компенсації при переході в іноземний клуб

Про це пише російський Інтерфакс.

У Державну думу внесли законопроект, що зобов'язує російських спортсменів виплачувати компенсації при переході в іноземні клуби. Згідно з документом, клуб, який виховав спортсмена, повинен отримати компенсацію за його підготовку.

У пояснювальній записці зазначено, що "іноземні спортивні організації, використовуючи прогалини в російському правовому регулюванні, свій правовий статус, що не передбачає підпорядкованість міжнародної спортивної федерації з виду спорту, запрошують молодих російських спортсменів для участі в закордонних спортивних змаганнях, не здійснюючи будь-яких "трансфертних"виплат".

Читайте такожУ РФ – "істерика" через блокування YouTube кремлівських пропагандистів у НімеччиніПри цьому іноземний клуб нібито нічого не витрачає на гравця і в разі виникнення проблем просто замінює його.

Компенсації за перехід в іноземний клуб не доведеться виплачувати, якщо спортсмен залишився без команди у РФ та пропозицій від російських клубів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22-річна російська біатлоністка Дар'я Сидорова чекає указ президента України Володимира Зеленського про отримання громадянства. Вона виступатиме за українську збірну.

Автор: Анастасія Горбачова