Звітувати доведеться і про договори, і про угоди з "науковими та освітніми організаціями з часткою в статутному капіталі іноземних громадян та іноземних організацій" у РФ.

Міністерство освіти і науки Російської Федерації вирішило ускладнити життя співробітникам наукових організацій і вишів. Їх планують зобов'язати писати звіти про поїздки за кордон в рамках договорів, контрактів і грантів.

Про це пише "Комерсант".

За даними видання, така норма міститься в проекті "Правил обліку договорів про міжнародне науково-технічне співробітництво"Міносвіти РФ.

У документі зазначено, що звітувати доведеться співробітникам наукових організацій про "договори про міжнародне науково-технічне співробітництво цивільного призначення".

Читайте такожУ Британії попередили про загрозу шпигунства з боку РФ та КитаюТакі звіти вимагатимуть і від вишів. Їх співробітникам доведеться звітувати про договори і про угоди з "науковими та освітніми організаціями з часткою в статутному капіталі іноземних громадян та іноземних організацій"у РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Литві Шяуляйський окружний суд визнав дипломата і колишнього депутата Сейму Альгірдаса Палецкіса винним у шпигунстві на користь РФ. Його засудили до 6 років позбавлення волі. За даними, слідства Палецкис в 2017-2018 роках входив в організовану групу, яка займалася збором інформації для російської розвідки за грошову винагороду.

Автор: Анастасія Горбачова