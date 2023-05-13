Поліцейським привиділося те, чого немає, але визнавати очевидну помилку вони відмовилися.

У Москві поліцейські затримали чоловіків, які запустили в небо повітряні кульки. Їх звинувачують у дискредитації російської армії. Про це пише телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Як з'ясувало видання, 12 травня двоє чоловіків – громадянин Росії і громадянин Таджикистану – запустили над Красною площею повітряні кульки з прив'язаним до них транспарантом. Поліцейський, що знаходився неподалік, викликав підмогу і прибулий наряд затримав їх.

Як виявилося, поліцейському здалося, що до кульок був прив'язаний український прапор, а на транспаранті нібито розміщувався напис "ГУР" (Головне управління розвідки Міноборони України).

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"Чоловіків, які запускали кулі, затримали, вони пояснили, що кулі були жовтого і помаранчевого кольору, а на плакаті з різнокольоровими смугами, в тому числі жовто-фіолетовими, було нанесено напис: "Дякую за доньку", – пише видання.

Однак навіть після з'ясування всіх обставин на чоловіків все одно склали протоколи - за нібито непокору поліцейським і за дискредитацію російської армії. Громадянину Таджикистану також поставили за провину порушення правил в'їзду в Росію.

Антиукраїнська істерія в Москві

Налякане агресивною телепропагандою російське населення втрачає залишки розуму. На початку травня житель Москви викликав поліцію через те, що "жовто-блакитний" голуб почав розкидати на вулицях російської столиці міни-пелюстки з великою буквою "У".

А напередодні мешканка Москви поскаржилася в поліцію на молодого чоловіка, який на вулиці збирав безпілотник літакового типу і збирався його запустити. Прибулі на виклик силовики побачили молодого тата, який просто складав дитяче автокрісло.

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