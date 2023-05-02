Московська поліція виїжджала на виклик про голуба-диверсанта.

У Москві поліція виїжджала на виклик про "жовто-синього голуба", який скидав на місто "міни-пелюстки". Про прогресуючий рівень божевілля в російській столиці повідомив телеграм-канал Baza, що спеціалізується на темі надзвичайних пригод в РФ.

"Першого травня до чергової частини Академічного району столиці звернувся стривожений чоловік. Він розповів, як на власні очі бачив українського голуба-диверсанта. Птах був пофарбований в кольори прапора України і ніс в кігтях міну-пелюстку з великою буквою У, яку потім скинув на землю", – пише канал.

Стверджується, що птах влаштовував диверсії на вулиці Дмитра Ульянова. Московські поліцейські виклик не проігнорували і дійсно відправили наряд на вказану вулицю.

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"Оперативники уважно оглянули територію і не знайшли ніяких мін, а всі голуби були звичайного, сіро-патріотичного кольору", – пише канал.

Російський фейк про біолабораторії та бойових голубів

Наприкінці 2021 року, готуючись до повномасштабного вторгнення в Україну, Росія почала розпускати безглузді чутки про нібито існування в Україні секретних біолабораторій, які розробляють біологічну зброю проти Росії. Російська пропаганда запевняла, що українці заражають птахів вірусами і випускають у бік РФ.

Хоча в усьому світі цю маячню просто проігнорували, в самій Росії частина населення, очевидно, повірила у фейки про біолабораторії в Україні. Наприклад, у березні минулого року мешканка однієї з багатоповерхівок Бєлгорода повісила оголошення, в якому просила сусідів не годувати голубів – нібито вони можуть бути українською біозброєю.

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