Мешканка Москви викликала поліцію чрез чоловіка, який збирав дитяче крісло для автомобіля. Пильна росіянка вирішила, що це такий дрон, пише видання Baza.
"Дуже уважна 61-річна Галина повідомила поліцейським, що на вулиці Свободи бачить підозрілого чоловіка, який поруч із заправкою готує безпілотник до польоту. Більше того, цей БПЛА схожий на маленький літак і мало що там може бути", – пише видання.
Кількома хвилинами пізніше на місце потенційної диверсії прибули поліцейські і впіймали на гарячому 20-річного жителя Москви, який підступно збирав дитяче крісло для автомобіля.
"Про всяк випадок обшмонавши всю машину, поліцейські поїхали назад, залишивши здивованого їхнім візитом хлопця далі збирати своє крісло", - йдеться в повідомленні.
Антидронова істерія в Росії
На тлі почастішання атак невідомих безпілотників на території Росії, серед громадян країни-агресора, до того ж розпалених агресивною пропагандою, почалася істерія з приводу безпілотників. Найчастіше росіяни скаржаться в поліцію на птахів, які прикидаються українськими дронами-камікадзе.
Примітно, що єдиного разу, коли антипутінські партизани дійсно запустили дрони по Кремлю, російські силовики просто проігнорували всі виклики від громадян, які помітили безпілотники на підльоті.