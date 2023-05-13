Жінка побоювалася, що дитяче крісло може влаштувати диверсію в столиці.

Мешканка Москви викликала поліцію чрез чоловіка, який збирав дитяче крісло для автомобіля. Пильна росіянка вирішила, що це такий дрон, пише видання Baza.

"Дуже уважна 61-річна Галина повідомила поліцейським, що на вулиці Свободи бачить підозрілого чоловіка, який поруч із заправкою готує безпілотник до польоту. Більше того, цей БПЛА схожий на маленький літак і мало що там може бути", – пише видання.

Кількома хвилинами пізніше на місце потенційної диверсії прибули поліцейські і впіймали на гарячому 20-річного жителя Москви, який підступно збирав дитяче крісло для автомобіля.

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"Про всяк випадок обшмонавши всю машину, поліцейські поїхали назад, залишивши здивованого їхнім візитом хлопця далі збирати своє крісло", - йдеться в повідомленні.

Антидронова істерія в Росії

На тлі почастішання атак невідомих безпілотників на території Росії, серед громадян країни-агресора, до того ж розпалених агресивною пропагандою, почалася істерія з приводу безпілотників. Найчастіше росіяни скаржаться в поліцію на птахів, які прикидаються українськими дронами-камікадзе.

Примітно, що єдиного разу, коли антипутінські партизани дійсно запустили дрони по Кремлю, російські силовики просто проігнорували всі виклики від громадян, які помітили безпілотники на підльоті.

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