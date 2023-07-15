Хоча, за твердженням соціологів, президенту як і раніше довіряють 77,2% громадян, це найнижче значення з 27 лютого 2022 року.

Заколот ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який шокував росіян танками, що йдуть на Москву, породив тріщини в ідилічній картині публічної кремлівської соціології.

Рівень довіри росіян до президента Володимира Путіна опустився до мінімуму з першого тижня вторгнення в Україну, а число тих, що не довіряють досягло майже п'ятої частини населення, показало опитування провладного ВЦДГД, проведене 3-9 липня.

Хоча, за твердженням соціологів, президенту як і раніше довіряють 77,2% громадян, це найнижче значення з 27 лютого 2022 року. У порівнянні з максимумами, показаними в середині травня, рейтинг Путіна втратив 3,7 процентного пункту - більше, ніж після оголошення масової мобілізації минулої осені (тоді він опустився з 81,5% до 78%).

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Частка не довіряють президенту досягла 19% - і це також максимум з 27 лютого минулого року, випливає з даних ВЦДГД. Мінімальні значення "недовіри" Путіну державні соціологи фіксували в квітні минулого року - 15%. Рівень "схвалення діяльності" Путіна опустився до 73,6%, втративши 1,1 процентного пункту за тиждень і 2,5 п.п в порівнянні зі значеннями до заколоту "Вагнера". А частка несхвалюючих зросла до 16,1%. Обидва значення також стали для рейтингів президента антирекордами з кінця лютого 2022.

Соціологічні опитування в РФ - деталі

Станом на червень 2023 року 58% росіян заявили, що країну попереду чекають "важкі часи", показало опитування суспільних настроїв, проведене"Левада-Центром".

За рік частка тих, хто негативно оцінює майбутнє, підскочила на 10 процентних пунктів і досягла рекорду за весь час спостережень (з 2008 року).

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