Приблизно чверть опитаних росіян заявили, що "важкі часи" країна "переживає зараз".

Станом на червень 2023 року 58% росіян заявили, що країну попереду чекають "важкі часи", показало опитування суспільних настроїв, проведене "Левада-Центром".

За рік частка тих, хто негативно оцінює майбутнє, підскочила на 10 процентних пунктів і досягла рекорду за весь час спостережень (з 2008 року). Попередній максимум - 56% - соціологи фіксували в 2009 році, на тлі глобальної фінансової кризи, яка принесла Росії найсильніше з 1990-х падіння економіки.

Приблизно чверть опитаних "Левадою" (24%) заявили, що "важкі часи " країна "переживає зараз". За рік їх стало менше на 4 п.п. Частка тих, хто вважає, що "важкі часи позаду" в порівнянні з початком війни скоротилася практично вдвічі - з 21% до 11%, мінімуму за останні 7 років.

Відео дня

Різке зростання негативних оцінок з приводу майбутнього почалося в Росії після пенсійної реформи, нагадують експерти "Левади": якщо 2017 році песимістів було 25-26%, то в 2018-му - вже 52%.

І хоча в майбутнє росіяни в масі дивляться похмуро, більшість з них як і раніше стверджують, що справи в країні йдуть "в правильному напрямку": таку відповідь дали 61% респондентів. З них кожен третій пояснив, що "підтримує курс Путіна", кожен четвертий вказав на поліпшення добробуту людей, а кожен п'ятий розповів про "боротьбу з фашизмом" і "звільнення людей" на захоплених українських землях.

Серед тих, хто вважає, що країна "рухається в глухий кут", половина (47%) пояснили свою думку війною, а п'ята частина (20%) поскаржилися на інфляцію, зниження доходів і зубожіння.

Ситуація в РФ - останні новини

В Орловській області Російської Федерації, яку від України відокремлюють Брянська і Курська області, заговорили про створення загонів територіальної оборони. Раніше влада регіону заявляла про нібито атаки безпілотників по їх території.

У підмосковному місті Електросталь з 19-річного хлопця зняли скальп - групі чоловіків не сподобався його зелений ірокез.

У Тюменській області російські танкісти "пішли в прорив" на громадському пляжі. По мережі розійшлося відео, як танк роз'їжджає на високій швидкості прямо по пляжу, де відпочивають люди.