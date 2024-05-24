Силовикам довелося охороняти будинок фігуранта, оскільки вони побоювалися самосуду.

У Російській Федерації зростає статистика тяжких злочинів, скоєних учасниками війни проти України. Черговий випадок стався днями, пише Astra.

Так, 17 травня в селищі Дорожний Ростовської області зникла учениця другого класу місцевої школи. Дівчинка ввечері пішла в магазин і не повернулася. Стурбовані батьки звернулися по допомогу до односельців, які буквально за 15 хвилин розпочали пошуки зниклої дитини. За даними росЗМІ, через кілька годин тіло знайшли в розташованій неподалік лісосмузі.

За підозрою у вбивстві затримали 25-річного жителя селища Руслана Шингирея, який виявився учасником війни проти України.

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"Шингирей спочатку заперечував провину. Потім визнав, що підвіз дівчинку, але нібито передав її невідомому. Він показав слідчим записи системи ГЛОНАСС, яка зафіксувала зупинку його машини на 21 хвилину біля лісосмуги, де й знайшли тіло школярки. Після цього він зізнався у вбивстві", - пише Astra.

Зазначається, що Шингирей був призваний на строкову службу, після якої уклав контракт з армією РФ. У 2022 році він брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну, потім розірвав контракт і повернувся додому. Мотивів убивства не називають.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що силовикам довелося охороняти будинок підозрюваного, оскільки побоювалися, що односельці влаштують самосуд.

Російські солдати творять беззаконня в тилу

Як повідомляв УНІАН, у Феодосії тимчасово окупованого Криму двоє російських військовослужбовців, які раніше були судимі, зарізали водія таксі 53-річного Олександра Сидоренка. Злочин скоєно 14 травня в селі Ближнє, що входить до округу Феодосії, - вбитого чоловіка знайшли поруч із його машиною.

Пізніше за підозрою у вбивстві затримали двох російських військовослужбовців - 29-річного Олександра Черненка з Краснодарського краю і 26-річного Владислава Ангулова з Кемеровської області. Черненко раніше був судимий за умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю та крадіжку, а Ангулов - "за керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка була піддана адміністративному покаранню або має судимість".

Цього разу один із фігурантів заявив, що разом із товаришем убив таксиста з метою викрадення автомобіля.

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