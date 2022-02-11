Заняття блогера зацікавили справжніх поліціянтів.

В Білгороді (РФ) затримали 33-річного тіктокера, який кукурікав у поліцейській формі під час стріму. За цей він отримував донати.

Про це повідомляє "МВС Медіа".

Діяльність блогера зацікавила поліціянтів під час моніторингу соцмереж. Вони виявили кілька відеороликів за участю чоловіка, одягненого у форму співробітника ДПС. Потім правоохоронці навідалися до нього в гості.

Чоловік розповів, що не служив у поліції, а форму купив у спеціалізованому магазині для роликів у TikTok. Сценарії відео чоловік начебто придумував сам.

Поліція відкрила адміністративне провадження щодо чоловіка за незаконне носіння форменого одягу. Тіктокеру загрожує штраф у розмірі від 1000 до 1500 рублів (від 367 до 551 гривні) із конфіскацією поліцейської форми.

Як повідомляв УНІАН, у Балакові Саратовській області (РФ) 40-річна жінка разом зі своїм 36-річним співмешканцем знімала треш-стріми. За донати пара займалася сексом на камеру та влаштовувала інші збочення. Очевидцями цього були двоє дітей-підлітків.

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