Вони били чоловіка і навіть кидали в нього петарди.

Російські треш-стримери під час прямої трансляції били чоловіка, приковували до батареї та навіть запускали в нього петарди.

На стрім звернув увагу користувач Євгеній, пише 360tv.ru. Він каже, що повідомив про це в поліцію.

Під час трансляції, повний запис якої вже видалено з YouTube-каналу, блогер Кирил Зирянов, більш відомий як VJLink, і його колега Руслан Федоров, також відомий як Жабич, знущалися з чоловіка. Той своєю чергою лаявся і просив викликати правоохоронців.

У поліції журналістам поки не підтвердили наявність письмової заяви на блогерів, проте розповіли, що глядачі неодноразово скаржилися на те, що відбувається. Сусіди Зирянова повідомили, що подавали до суду на стрімера через постійний шум. Вони хочуть домогтися його виселення.

Руслан Федоров, який в кадрі бив чоловіка, вже заявив, що все це було не серйозно, а жертва пішла на знущання добровільно.

"Ніхто його не бив, приковував він себе, можна сказати, сам - за гроші. Тобто жодного примусу не було, все було за обопільною згодою. ... Там була бійка - теж це все було награно, за обопільною згодою, за донати. Дав йому трохи ляпаса. Тобто жодних побиттів, нічого такого не було. Це все акторська гра", - стверджує він.

Обережно! Відео містить кадри жорстокості!

За словами Федорова, прикутий до батареї чоловік - YouTube-блогер з Орла Максим Москальов. Він часто бере участь у трансляціях Зирянова заради грошей, адже, як стверджує Федоров, жодного дня у своєму житті не працював. Під час треш-стрімів VJLink платить йому частину донатів за виконання завдань.

"У нього є брат недієздатний, брата цього зараз забрали у психлікарню. Також у них є бабуся 90-річна. Він кинув її саму вдома, бабусю забрали в реанімацію. Зараз її відпустили, але вона недієздатна. Максиму строго наказали її не залишати, але він її знову кинув заради наживи, заради грошей", - говорить Федоров.

Сам VJLink також водив дружбу з двома іншими скандальними стрімерами - Андрієм Mellstroy Буримом і Стасом Reeflay Решетніком.

Як повідомляв УНІАН, Бурим в одному з прямих ефірів побив дівчину, кілька разів вдаривши головою об стіл. А Решетнікова звинуватили у причетності до смерті вагітної подруги: чоловік виставив її на балкон на мороз, а потім виявив мертвою і вів стрім поруч з тілом.

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Автор: Катерина Комолова