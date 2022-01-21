Пара влаштовувала збочення та мочилася на камеру, а за процесом спостерігали діти.

У Балакові Саратовській області (РФ) 40-річна жінка разом зі своїм 36-річним співмешканцем знімала треш-стріми. За донати пара займалася сексом на камеру та влаштовувала інші збочення. Очевидцями цього були двоє дітей-підлітків.

Про це повідомляє регіональне слідче управління Слідчого комітету Росії.

У мережі з’явилося кілька відео п’яних треш-стрімерів. На кадрах видно, як чоловік з жінкою мочаться на камеру. За даними місцевих ЗМІ, пара також займалася сексом за донати, а за усім процесом спостерігали двоє дітей жінки - 13-річна донька та 17-річний син.

На одному з фрагментів ролика чути дитячі голоси. Чоловік із жінкою зазначають, що син викликав поліцію на них.

Під час словесної перепалки син треш-стрімерки заявив, що їм із сестрою вже набридли їхні зловживання алкоголем та збочення на камеру. Судячи з діалогу, жінку почуття дітей не цікавлять.

Після появи відео розпочалася дослідча перевірка. За її результатами буде ухвалено відповідне процесуальне рішення. Дітей із сім’ї вилучили.

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