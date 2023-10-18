Представники Російської Православної церкви виступили з критикою дизайну банкноти, оскільки на зображенні купола православного храму немає хреста, при цьому на мінареті зображений півмісяць.

У Росії припинено випуск нової банкноти номіналом 1000 рублів, оскільки за офіційною версією банк Росії буде допрацьовувати дизайн.

В офіційному телеграм-каналі відомства країни-агресора повідомляється, що випуск банкноти тимчасово припинено. У широкий обіг вона не надійшла.

Новий дизайн банкнот номіналом 1000 рублів і 5000 рублів Центробанк представив 16 жовтня. Дизайн оновленої банкноти, на якій раніше був зображений пам'ятник Ярославу Мудрому, каплиця ікони Казанської Божої Матері, Ярославський кремль і герб Ярославля, тепер присвячений Приволзькому федеральному округу. Зокрема, на купюрі зображено Музей історії державності татарського народу.

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Представники Російської Православної церкви виступили з критикою дизайну банкноти, оскільки на зображенні купола православного храму немає хреста, при цьому на мінареті зображений півмісяць.

Музей історії державності татарського народу, зображений на банкноті, знаходиться в будівлі колишньої палацової церкви. Хрест з її купола зняли за радянських часів.

Що відбувається з російською валютою

У серпні 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%. Валюта країни-агресора за темпами падіння обігнала навіть турецьку ліру.

На початку жовтня 2023 року Російський рубль обвалився до нової тризначної цифри.

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