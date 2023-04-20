"Порушника" затримали і виписали протокол.

У російському Краснодарі чоловік отримав великий штраф за "дискредитацію" армії РФ. Причиною стало те, що він викинув в урну рекламу контрактної служби, яку йому дали на вулиці.

Як повідомляє група "Інформаційний спротив", правоохоронцям не сподобалося, що чоловік "демонстративно викинув листівку з державною символікою".

"Порушника" затримали і виписали протокол. Тепер чоловік повинен заплатити 40 тисяч рублів (близько 18 тисяч гривень) штрафу.

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Покарання за "дискредитацію" армії РФ: останні новини

У Росії оштрафували на 40 тисяч рублів пенсіонерку, яка похвалила президента України Володимира Зеленського. На жінку написали відразу три доноси.

Крім того, один з росіян написав донос за "дискредитацію" армії РФ на відому актрису Лію Ахеджакову, яка підтримала Україну після російського вторгнення. Він пропонує порушити на неї кілька справ, в тому числі за "держзраду", і визнати її "іноагентом".

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