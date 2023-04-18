Поки що такі заходи будуть застосовувати лише до тих, у кого громадянство набуте.

У Росії позбавлятимуть набутого громадянства за "дискредитацію армії". Відповідні поправки до законодавства затвердила Держдума, пише ТАСС.

Крім критики армії підставою для позбавлення громадянства будуть "порушення територіальної цілісності" Росії, дезертирство, заклики до розв'язування війни і "вчинення дій, що створюють загрозу національній безпеці РФ".

Згідно з цією поправкою відбирати російський паспорт будуть у тих, хто отримав громадянство не за правом народження, а шляхом натуралізації. При цьому рішення про позбавлення громадянства ухвалюватиме територіальне управління МВС, а не суд.

Відео дня

Особи, позбавлені російського громадянства на основі цієї процедури, зможуть знову претендувати на отримання російського паспорта не раніше, ніж через три роки.

Дискредитація армії в Росії

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну російський парламент ухвалив закон, який фактично забороняє будь-яким чином критикувати російську армію та її дії в Україні. Така критика тепер вважається "дискредитацією армії", за що передбачена кримінальна відповідальність.

У березні цього року російський парламент розширив дію закону. Тепер в Росії заборонено "дискредитувати" навіть так званих "добровольців", тобто бойовиків "Групи Вагнера", яка за російськими ж законами сама по собі є незаконною злочинною організацією.

Вас також можуть зацікавити новини: