Місцеві жителі кажуть, що бачили сплячою на узбіччі одну з дівчаток, поруч з якою був якийсь хлопець.

У Красноярському краї (Росія) дві школярки Поїхали з Лісосибірська до подруги в Колесниково і зникли.

Про це повідомляє Telegram-канал "Борус".

За даними каналу, дівчатка хотіли переночувати у подруги, проте пропали наступного дня. Мати однієї з них заявила, що школярки сіли в таксі і збиралися їхати додому.

Місцеві жителі кажуть, що нібито бачили їх в автобусі на шляху в Колесникове. Пізніше вони помітили одну з дівчаток сплячою на узбіччі. Поруч з нею нібито був якийсь хлопець.

У МВС розповіли, що батьки на цей час заяви про зникнення не подавали.

У прокуратурі регіону "РИА Новости" повідомили, що дівчатка могли виїхати до подруги через конфлікт з батьками.

"На цей час місцеперебування дівчаток не встановлено, сьогодні вони були помічені в магазині в цьому селі, після чого зникли. Попередня причина того, що вони пішли з дому, - конфлікт з матір'ю однієї з дівчаток", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що батьки і діти не перебували на профілактичних обліках. Але за словами директора школи, де навчаються дівчатка, вони виховувалися в проблемних сім'ях, передає "РЕН ТВ" у своєму Telegram-каналі.

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"Це дві сім'ї. Одна сім'я стоїть у нас на внутрішньошкільному обліку. У родині четверо дітей. Протягом багатьох років двоє дітей виховувалися матір'ю, двоє дітей виховувалися бабусею. Діти, які старші, перебували з бабусею, там спостерігалися випадки, коли діти йшли з дому", – розповіла директор.

Вона додала, що одна зі зниклих дівчаток окремо перебувала на обліку в школі.

Також росЗМІ вдалося роздобути коментар росіянина, який підвозив їх у Красноярському краї. Той запевняє, що дівчатка поїхали до подруги.

"Я додому їхав в Колесникове, а вони підходили до котеджів. Я зупинився, двері відчинив, кажу: "Ви у Колесникове?" Вони: "Так". Я запитав: "А ви чого ночами шляєтеся?". Вони одна у одної перепитали: "А чого ми гуляємо?"- розповів росіянин.

За його словами, красноярські школярки поцікавилися у нього, котра година (на той момент було 20:40). Після чого вони сіли до нього в машину, і він підвіз їх до зупинки, де вже стояв автобус.

Як повідомляє РЕН ТВ, співробітники правоохоронних органів почали перевірку за даним фактом.

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У російському Кисельовську в покинутому будинку знайшли тіла двох зниклих 10-річних дівчаток - Анастасії Феслер і Уляни Дегтяр.

За підозрою у зґвалтуванні і вбивстві школярок затримали 41-річного Віктора Пестернікова, який раніше вже був судимий за педофілію. Він вже нібито зізнався у скоєному.

У квітні 2019 року Пестерніков вийшов на свободу після десяти років тюремного покарання. Наступні вісім років він повинен був перебувати під наглядом, але так і не став на облік і переїхав в інше місто.

За даним фактом слідчі порушили кримінальну справу про недбалість правоохоронців, які повинні були вести нагляд.

Повідомляється, що злочинець кілька днів чатував дівчаток у дворі: "На підозрілого чоловіка звернули увагу, але робити нічого не стали – відпускали хлопців гуляти, як і раніше".

Автор: Денис Прядко