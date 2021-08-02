Підозрюваним є 40-річний житель Бійська, якого раніше судили за наркотики.

Співробітники правоохоронних органів розшукують 40-річного чоловіка, підозрюваного у викраденні школярки на Алтаї.

За даними російських ЗМІ, 12-річна дівчинка з Бійська зникла 31 липня. Додому вона повернулася через два дні.

За даними джерела Life, підозрюваним, який два дні утримував дівчинку в підвалі, є 40-річний житель Бійська. За даними правоохоронців, він може перебувати в Республіці Алтай, оскільки є травником і мав намір їхати в сусідній регіон для збору трав.

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Відомо, що чоловіка судили за статтею про незаконне придбання, зберігання та виготовлення наркотиків.

За словами джерела, вийти на підозрюваного допомогли очевидці, які бачили зниклу дівчинку поруч з його мотоблоком.

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Автор: Денис Прядко