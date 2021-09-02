Літня жінка забралася на причіпний пристрій вагона і не хотіла злазити.

У Російському Ульянівську пенсіонерка паралізувала своїм тілом рух одного з міських трамваїв.

У прес-службі мерії міста повідомили ria.ru, що літня жінка забралася на причіпний пристрій вагона, схопилася правою рукою за двірник і відмовлялася злазити.

Зрештою в ситуації, що склалася, водій продовжувати рух не могла. Трамвай зупинився, і пасажирів випустили з салону на вулицю.

У мерії стверджують, що з пенсіонеркою поговорили. При цьому вона кричала щось незрозуміле, а потім пішла.

"Усе це тривало кілька хвилин, затримки в русі трамваїв не було", - сказали у прес-службі.

Відео інциденту опублікували очевидці в соціальних мережах.

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Автор: Катерина Комолова