За доплату покупцеві пропонувалося отримати на додачу ще кілька населених пунктів і аеропорт.

У Росії виставили на продаж Барнаул.

Пропозиція купити місто-півмільйонник площею 322 кілометри за 150 мільйонів рублів (близько 56 мільйонів гривень) з'явилося на одному з сайтів оголошень, пише "Катунь 24".

"Місто поділено на 4 райони. Є щонайменше 4 великих парки, щонайменше 6 великих торгових центрів. Щороку хтось обов'язково відкриває тут свій бізнес (але поки закривають більше, ніж відкривають), за рахунок чого до бюджету надходять додаткові кошти", - зазначав автор оголошення.

Продавець Барнаула також підкреслив, що об'єкт "має опалення, проведено електрику, інтернет" і все "для нормальної життєдіяльності".

Обмін і торг "власник" лота не розглядав. За додаткові 15 мільйонів рублів покупцеві пропонувалося отримати на додачу ще кілька населених пунктів - Власиху, Супутник та Авіатор, а за 30 мільйонів - аеропорт.

Незабаром оголошення на сайті виявилося заблоковано.

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