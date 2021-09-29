Деякі клієнти магазину зацікавилися товаром.

Російський магазин виставив на продаж великі фактурні кліпси у формі презервативів і викликав неабияку дискусію у соцмережі.

Фото золотих сережок іспано-італійського бренду Rod Almayate з’явились в Instagram крамниці.

Вартість виробу складає 29,3 тисячі рублів або 10,7 тисячі гривень.

Допис набрав понад 2 тисячі вподобань. Деякі клієнти магазину зацікавилися товаром, проте були й ті, кого дизайн кліпсів стурбував: "Добре, що не використані", "Пошлятина! І некрасиво", "Жесть! А потім тампони й прокладки на вуха вішати почнемо", "Куди ми скочуємося".

Як писав УНІАН, раніше грузинська компанія створила презервативи з обличчям Путіна й Сталіна і нарвалася на критику в країні. Суд у країні оштрафував виробників й виніс рішення про припинення виробництва продукції.

Водночас у Європейському суді з прав людини грузинських підприємців підтримали й констатували порушення прав людини у рішеннях національних судів.

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Автор: Віолетта Орлова