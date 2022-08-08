Пропагандисти розповіли про "героя" Костянтина Тулінова.

На російському телебаченні розповіли про "героїчну" загибель в'язня Костянтина Тулінова на Донбасі. Такими чином в РФ фактично визнали, що кидають злочинців проти Збройних сил України.

Про це розповів пропагандист Микита Михалков у своїй програмі "Бесогон ТВ".

"У лютому 2023 року він міг вийти на свободу. Але навесні 2022 року він подав прохання з проханням відправити його на фронт, на Донбас. Це прохання було задоволено", - заявив Михалков.

Крім того, в сюжеті є коментар нібито "однополчанина" Тулінова, який стверджував, що ув'язненому "перебило ноги". За його словами, Тулінов нібито прикривав відступ і підірвав себе разом з трьома українськими військовими, коли інші вирішили відійти в укриття. Це сталося 14 липня.

"Держава відповіла йому вдячністю за його подвиг. Посмертно він був помилуваний і був прирівняний до учасників бойових дій з усіма витікаючими звідси пільгами і виплатами, які покладаються сім'ям загиблих, - стверджує пропагандист.

За даними росЗМІ, це міг бути Костянтин Тулінов, який в 2019 році прославився тим, що в СІЗО "Хрести" брав участь у побиттях і тортурах ув'язнених.

Він опинився в числі перших ув'язнених ІК-7 "Яблунівка", кого завербувала ПВК "Вагнера". За словами родичів засуджених, першу групу вивезли в ніч на 6 липня, імовірно 9-10 липня вони приїхали в Ростов-на-Дону, де вони протягом двох тижнів повинні були тренуватися, а потім відправитися на війну.

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію з метою поповнити армію новими окупантами. При цьому перевагу віддають жителям національних республік.

За даними деяких ЗМІ власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України.

Пізніше російські ЗМІ з'ясували, що ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу укладений.

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