ТРЦ "Італмас" розташований серед житлових кварталів в центрі міста Іжевська.

У російському Іжевську запустили збір підписів проти виробництва дронів на місці торгового комплексу серед житлової забудови в центрі міста.

Як повідомляє видання "Медуза", жителі Іжевська опублікували петицію з вимогою не допустити переобладнання місцевого торгово-розважального центру в підприємство з виробництва військових безпілотників.

Йдеться про ТРЦ "Італмас", який розташований серед житлових кварталів в центрі Іжевська. Власником комплексу названий головний конструктор дочірнього підприємства концерну "Калашников" Zala AERO Олександр Захаров.

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Про плани Захарова щодо переобладнання ТРЦ стало відомо влітку 2022 року, а в грудні багато орендарів отримали повідомлення про односторонній розрив договору оренди з вимогою звільнити приміщення до 31 січня 2023 року.

Автори петиції наполягають, що будівництво військових виробництв необхідно здійснювати під контролем держави і в умовах секретності, а не "кричати [про це] на весь світ". На думку авторів, такий підхід до організації виробництва становить загрозу для городян, оскільки він "фактично наклеює на житлові райони Іжевська велику мішень".

Невдачі з дронами в РФ-останній інцидент

Російська система протиповітряної оборони збила свій же ударний БПЛА "Форпост", який летів бомбити Україну. Уламки впали на території Бєлгородської області Російської Федерації.

"Спрацювала на відмінно Російська протиповітряна оборона, яка збила свій БПЛА. Цінуємо такий подарунок. Дрони цього типу не раз був і метою для нашої ППО. "Форпост" був збитий протягом цієї війни. Також були збиті ударні БПЛА" Оріон" і кілька іранських Mohajer", - розповів спікер командування ЗСУ Юрій Гнат.