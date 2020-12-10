Слідчий комітет порушив кримінальну справу.

У Росії в пологовому будинку з вини медиків померла 29-річна дівчина, яка повинна була народити двійню. Майже добу вона просила про допомогу у лікарів.

Читайте такожУ Росії хворих медсестер лікували в приміщенні для сушіння білизни (відео)Як пише Telegram-канал Mash, інцидент стався в Махачкалі в пологовому будинку №2. Місцева мешканка Малікат Мусаєва готувалася до пологів. У неї не було ніяких патологій, проте незадовго перед переймами у дівчини захворіла спина.

«Поставили крапельницю, дівчині ставало тільки гірше. Тахікардія, тремтіння, свербіж, ворушінь в животі Мусаєва більше не відчувала (пізніше акушерка визнала, що з крапельницею перестаралися)», – йдеться в повідомленні.

У відповідь на скарги дівчині заявили, що це норма – мовляв, після процедур діти таким чином завжди заспокоюються.

«Час минав, породілля перестала відповідати на дзвінки матері, жінка підняла паніку. І тільки після цього вагітну забрали в операційну. Діти загинули, кілька днів потому померла і Малікат», – йдеться в повідомленні.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею (заподіяння смерті з необережності), пологовий будинок перевіряють.

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Автор: Катерина Шварц