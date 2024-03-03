На його думку, німці вже готуються до прямого військового зіткнення з Росією.

Скандальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв видав порцію "думок" про те, що Німеччина нібито готується воювати з Росією.

Як зазначив Медведєв у своєму Telegram-каналі, такого висновку він дійшов після аналізу "злитої" розмови німецьких офіцерів, які обговорювали можливу атаку на Кримський міст ракетами Taurus.

Медведєв заявив, що політичне керівництво Німеччини почне "відбілювати" свою репутацію, переконуючи, що це були лише розмови військових, яких "хлібом не годуй – дай пограти у війну".

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"А громадянське політичне керівництво взагалі ні до чого. Тим більше, на чолі цього керівництва стоїть миролюбний хлопець (він же ліверна ковбаса) Шольц, який відмовляється передавати бандерівцям ракети підвищеної дальності. Він не знає і розбереться", - зазначив Медведєв.

На цьому дивні роздуми Медведєва не закінчилися. Він заявив, що ніхто не знає, "чи в курсі політичне керівництво та особисто ліверний канцлер" про зміст та передумови цих розмов офіцерів Бундесверу. Втім, Медведєв заявив, що військові інколи розпочинали війни без наказів цивільних начальників.

"Ось прийдуть до Шольца і скажуть: Герр (рейхс) канцлер, в Україні збили ракету. За її типом і траєкторією – вона летіла до Берліна". Що відповість Шольц, га? Зрозуміло, як Божий день. Тож спроби уявити розмову офіцерів Бундесверу як ігри в ракети та танчики – зловмисна брехня. Німеччина готується до війни із Росією", - заявив Медведєв.

"Злив" розмови німецьких офіцерів

У Німеччині почали розслідування щодо "злитого" запису, на якому німецькі офіцери нібито обговорювали можливість розміщення крилатих ракет в Україні.

Зараз секретна служба Бундесверу MAD розслідує, чи справді могли прослуховувати військових.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив справжність "злитої" розмови німецьких офіцерів про Україну. Він назвав "серйозним витоком" аудіозапис прослуховування розмови німецьких офіцерів, який опублікували російські пропагандисти, назвавши цей інцидент "великою проблемою".

У зв'язку з інцидентом у Бундестазі закликали до посилення контррозвідки. За словами голови комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, шпигунство завжди було одним з інструментів гібридної війни Росії.

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