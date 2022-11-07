Дружина загарбника бідкається, що чоловіка силою повернули на фронт, знаючи про його травму.

В Україні ліквідували окупанта Федора Ванюкова, який не встиг демобілізуватися через кулю в голові.

Як зазначають російські ЗМІ, весною цього року Ванюков підписав контракт з армією окупантів та відправився в Україну. Під час одного з боїв українські воїни "затрьохсотили" загарбника. Його повернули в РФ для лікування.

Дружина загарбника бідкається, що лікарі знайшли в голові ліквідованого Ванюкова кулю. Він страждав від епілептичних нападів, але командування з погрозами вимагало закінчувати лікування.

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Ванюков не встиг звільнитися з армії. В кінці вересня його знову повернули в Україну, але вже в статусі "мобіка". 7 жовтня загарбника "демобілізували" українські воїни.

Дружина додала, що чоловіка" поховали з усіма почестями, як він хотів".

"Мобіки" в Україні: як ЗСУ знищують "гарматне м'ясо" РФ

Росія активно кидає "мобіків" у бій, зокрема на важких напрямках. Втім, росіяни не вміють воювати та гинуть сотнями. Нещодавно у Сватівському районі Луганської області українські військові ліквідували батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області. Повідомляється про сотні знищених окупантів.

Тим часом у Росії регулярно ховають мобілізоване "м'ясо". Не обходиться й без курйозів. Нещодавно ліквідованого в Україні окупанта з Орська (РФ) поховали на тлі прапора за мотивами "Правого сектора".

До речі, українські воїни ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова, який практивно на всіх фото у соцмережах "світився" вічно п'яним.

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