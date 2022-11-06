Московський піп загинув, "виконуючи пасторські обов'язки".

В Україні ліквідували одіозного священника Московскої єпархії Михайла Васильєва.

В некрологі зазначається, що Васильєв загинув в Україні під час виконання пастирських обов'язків. Українські воїни "мінуснули" московського попа вранці 6 листопада.

Васильєв став особливо популярним в РФ після порад про те, як матерях загиблих окупантів легше відправляти їх на загибель в Україну. В ефірі однієї з програм він заявив, що жінка наділена Богом здатністю народжувати необмежену кількість дітей. За теорією Васильєва, росіянкам просто потрібно народжувати багато дітей, щоб не дуже тужити за ліквідованими в Україні синами.

Відео дня

"Якби жінка відмовилася від засобів штучного переривання вагітності у широкому спектрі, то дитина у неї буде не одна. А значить їй не так боляче і страшно буде з ним розлучатися, хай навіть на деякий час", - заявив тоді ліквідований священник.

Війна Росії проти України - найважливіші новини

Вранці 6 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За його даними, українські воїни відбили атаки супротивника у Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях.

Також стало відомо, що наші захисники за минулу добу вразили сім районів зосередження живої сили супротивника, ворожий склад боєприпасів і пункт управління і ще три інших важливих військових об'єкта загарбників.

Варто зазначити, що ЗСУ з кінця серпня ведуть контрнаступ на низці напрямків. Вже звільнена майже вся Харківська область.

У Генштабі поділилися, що станом на 6 листопада на нашій території ліквідовано 75 тис. 930 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: