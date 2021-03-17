У російському Нижньовартовську зняли, як ведмідь ганявся за людьми.
Читайте такожУ Росії ведмідь прогулявся мікрорайоном та потрапив на відеоКілька відеозаписів опублікував Telegram-канал Baza.
«Тварина виявилася не дикою, а прирученою. За попередніми даними, вона просто втекла від господаря, який тримав її в клітці у місцевому готелі», – йдеться в підписі до одного з відео.
Зазначається, що переляканий ведмідь близько години носився містом, не розуміючи, що відбувається, поки його не збив автобус:
«Поранений ведмідь забився за трубами в одному з районів міста та нікого до себе не підпускає, а господар тварини Анвар Агаєв вже дав дозвіл на його відстріл».
За інформацією Telegram-каналу Mash, ведмідь втік з готельного комплексу «Європа». Щоб вгамувати, у тварину вистрілили дротиком зі снодійним: «Зараз ведмедик спить та чекає, поки його забере господар».
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