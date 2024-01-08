Місцеві жителі зняли вибухи на відео.

Російська Федерація звинуватила Україну в обстрілі Бєлгородської області з реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

У Міністерстві оборони країни-агресора заявили, що близько 20:30 збили над територією області 10 реактивних снарядів. Губернатор В'ячеслав Гладков повідомляв, що в Бєлгороді і Бєлгородському районі запустили сирену ракетної небезпеки.

У місцевих Telegram-каналах з'явилося безліч відео обстрілу. На роликах можна почути вибухи, а також побачити роботу російської протиповітряної оборони.

Пізніше Гладков заявив, що в результаті "збиття повітряних цілей на підльоті до міста" постраждали троє людей. За його словами, в трьох будинках вибиті вікна, також пошкоджено сім автомобілів.

Звинувачення Росії в бік Чехії:

Нагадаємо, що 30 грудня росіяни заявили про обстріл Бєлгорода, в результаті якого загинули 25 людей і ще понад 100 постраждали.

Після цього Росія запросила засідання Ради Безпеки ООН, зажадавши участі в ньому постійного представника Чехії, щоб той "пояснився щодо озброєнь" Україні.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський сказав, що вони не братимуть участі в засіданні і "служити отруєною брехнею пропаганді агресора". Він зазначив, що представники Чехії з радістю прийдуть, коли РФ захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ з України.

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