Конвоїрів вже відсторонили від роботи, їх чекає службова перевірка.

У Кіровському районному суді Красноярська співробітники поліції випадково випустили з будівлі суду не того обвинуваченого.

Про це повідомляє Baza.

Інцидент стався 24 березня, коли обвинуваченим Бєляшову і Молоткову обирали запобіжний захід. Молоткова повинні були випустити з-під варти за рішенням судді. Однак, коли поліцейські прийшли за ним в конвойне приміщення, на його ім'я відгукнувся Бєляшов.

"Співробітники поліції повірили йому на слово, не стали дивитися в документи і люб'язно вивели Бєляшова з суду на волю», - уточнює Baza.

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Потім Бєляшов приїхав до дружини і з її телефону подзвонив слідчому у своїй справі, якому повідомив, що втік з будівлі суду. Після цього чоловіка затримали і повернули під варту.

Конвоїрів вже відсторонили від роботи, їх чекає службова перевірка.

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Автор: Денис Прядко