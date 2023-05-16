Глава російського парламенту розповів, як західні лідери утискають своє населення заради війни з РФ.

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін звинуватив лідерів України, Франції, США та Німеччини в розв'язуванні війни і заявив, що вони "люди минулого", яких скоро не буде. Абсурдними твердженнями Володін вибухнув прямо на засіданні російського парламенту.

"Що ж стосується [Емманюеля] Макрона, [Джо] Байдена, [Володимира] Зеленського, [Олафа] Шольца – це люди з минулого, їх не буде в майбутньому прекрасному світі, тому що вони зробили все для того, щоб увергнути світ у війну, а Україну зробити полігоном", – заявив він.

На думку Володіна, згаданих політиків очікує Міжнародний кримінальний суд-той самий, чию юрисдикцію Росія не визнає і суддів якого збирається судити.

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"Макрон програв би вибори Марін Ле Пен, сьогодні якби вони відбулися, тому його коментарі і вигадки в питаннях, пов'язаних з Китаєм, Росією – нічого більше, як спроба взяти і відвести увагу жителів, громадян Франції від проблем, які є в цій країні. Про Байдена – що говорити, просто хвора людина", - заявив спікер Держдуми.

Канцлера Німеччини Шольца Володін звинуватив у знищенні німецької економіки і руйнуванні історично сформованих економічних зв'язків з Росією.

"Це б'є по пересічних громадян Німеччини, тому йому цього ні нинішнє, ні майбутнє покоління також не пробачать", – вважає він.

Дивні заяви Володіна

Як і більшість російських топ-чиновників, спікер Держдуми В'ячеслав Володін любить робити абсурдні заяви. Так, Раніше він погрожував США тим, що Москва вимагатиме від Вашингтона компенсацій за створення коронавірусу, який поширився по світу з Китаю.

Також Володін раніше погрожував Америці тим, що Росія забере назад Аляску, якщо Вашингтон конфіскує російські активи, які були заморожені у зв'язку з нападом РФ на Україну.

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