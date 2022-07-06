Глава держдуми країни-окупанта називає США "істинними винуватцями пандемії".

У РФ продовжують робити вигляд, що їхня країна не страждає від руйнівних санкцій. Замість цього там намагаються звинувачувати у всіх бідах США, цього разу глава Держдуми країни-агресора В'ячеслав Володін вирішив шукати винних у "створенні" коронавірусу. Звичайно ж, навіть у цьому РФ звинуватила США.

У своєму Telegram Володін заявив, що Вашингтон нібито повинен "відповісти" за "створення" COVID-19.

Глава Держдуми навів статтю якогось "американського вченого", який звинуватив США в поширенні коронавірусу. COVID-19 нібито міг вийти з американських біотехнічних лабораторій. Звичайно ж, ніяких підтверджень вчений не надав. Однак навіть такої неаргументованої заяви було достатньо росіянам.

Володін підхопив ідею про те, що коронавірус нібито "винайшли" в США. За це, вважає він, Вашингтон повинен понести "покарання".

"Мільйони хворих і загиблих, світова економічна криза, падіння рівня життя людей — наслідки, за які Вашингтону необхідно понести відповідальність. Військові біологічні розробки США, які вони ведуть по всьому світу, повинні бути зупинені і розсекречені. Всім державам, постраждалим від пандемії, США зобов'язані компенсувати завдані збитки", - заявив Володін.

Звичайно ж, його слова виглядають смішно. Заява від країни, яка самій варто готувати гроші для репарацій за збитки, завдані через повномасштабне вторгнення в Україну, навряд чи буде сприйнята всерйоз.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в РФ нарікають на несправедливий мир і погрожують "не зупинятися" у війні проти України.

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