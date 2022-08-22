Російськомовний додаток Storytel перестане працювати з 1 жовтня.

У Росії через війну в Україні триває масовий догляд сервісів і компаній. Тепер остаточно покинути російський ринок вирішив сервіс аудіокниг Storytel.

Про це з посиланням на розсилку компанії, пише Telegram-канал "Та скільки можна".

У скріншоті з російськомовного додатка Storytel вказується, що він перестане працювати з 1 жовтня. Компанія заявила про призупинення діяльності ще навесні, проте тепер повністю виходить з Росії.

Як відомо, Storytel-сервіс аудіо-та електронних книг, створений у Швеції в 2006 році. Він є одним з найбільших подібних сервісів в світі. Storytel працює в 26 країнах, а його бібліотека включає в себе понад 700 тисяч книг на різних мовах. На російський ринок компанія зайшла в 2017 році.

Як раніше повідомлялося, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. У зв'язку з цим США, країни ЄС, Японія і ряд інших держав ввели санкції щодо РФ. При цьому сотні міжнародних компаній прийняли рішення покинути російський ринок.

За даними KSE, ринок РФ покинули вже понад 40 міжнародних компаній, а 700 - тимчасово не працюють.

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