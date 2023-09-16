Обмеження вводяться "у зв'язку зі зростанням захворюваності".

З 18 вересня в Будинку Уряду в Росії знову почнуть діяти обмеження проти поширення COVID-19, у зв'язку з чим міністрам країни-агресора "рекомендується скоротити відрядження — як за кордон, так і по Росії".

Як повідомляє російський РБК з посиланням на два джерела в уряді, обмеження вводяться "у зв'язку зі зростанням захворюваності". Відповідні рекомендації, підписані віце-прем'єром країни-агресора Дмитром Григоренком, члени урядового апарату отримали 15 вересня.

Зокрема, повертається обов'язкове використання масок і респіраторів в будівлі, скорочується кількість відвідувачів і особистих контактів між співробітниками.

Відео дня

"На території Будинку Уряду тимчасово вводяться додаткові профілактичні заходи, включаючи масковий режим. Рішення ухвалене у зв'язку з сезонним зростанням захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19. Тимчасові обмежувальні заходи сприятимуть збереженню сприятливої епідеміологічної ситуації", - підтвердили РБК в прес-службі уряду країни-агресора.

Пандемія коронавірусу

5 травня 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19.

У Китаї вчені прогнозують"критичні" хвилі коронавірусу кожні шість місяців. Постійні цикли зараження викличуть появу таких штамів, які можуть стати новим викликом для людства. До кінця червня 2023 року щотижня коронавірусом можуть хворіти до 65 мільйонів осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: