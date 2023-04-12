Місцеві жителі поскаржилися російському лідеру Володимиру Путіну на безсонні ночі.

Жителі Брянської області організувалися в сільську протестну групу для того, щоб записати чергове відеозвернення-скаргу лідеру РФ Володимиру Путіну.

Вони заявили, що відчувають себе "покинутими" і погано сплять через страх. Відповідний ролик опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

"Ми налякані, деякі з нас по три ночі не сплять. Ось сьогодні стріляють, завтра стріляють, ми ж не знаємо, хто це стріляє, що це стріляє", - каже росіянка, махаючи руками.

Інша жінка підтримує її маніфест: "Куди нам подітися", - запитує вона у Путіна під крики "очільниці" мітингу.

Збіговисько бабусь та мешканців вимагає від місцевої влади чергової порції "заспокоєння". Судячи з усього, без пропаганди РФ, жителів Брянської області "накриває" паніка.

"Нас же повинні були заспокоїти хоча б, щоб от не було паніки, це ж повинно було бути", - вторять вони.

РФ стріляє сама по собі в Брянській області

Нагадаємо, що Збройні Сили України, за даними Генштабу й української влади, не мають ніякого відношення до регулярних "хлопків", які лунають в Брянській області (прикордонній території).

Нещодавно влада РФ пустила чергові чутки про те, що на цій території діє "українська" ДРГ. При цьому сама Росія регулярно кидає "на голови" громадян власні ракети. Не секрет, що ворог любить запускати снаряди по Україні саме з Брянської області.

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