Російські солдати чомусь вирішили, що лідер РФ їх пошкодує й не відправить ще раз на штурм українського фронту.

Окупанти записали чергове "жалібне" відеозвернення до лідера РФ Володимира Путіна з приводу злочинних дій свого командування, яке використовує їх на території так званої "ДНР", як гарматне м'ясо.

Російські солдати уточнили, що належать до 138-ої бригади (військової частини 02511), їх переважно мобілізували воювати в Україну з Санкт-Петербурга і Ленобласті. Відповідний ролик публікує Sota.

Окупанти "поплакалися", що їх відправили штурмувати укріпрайони під Авдіївкою (Донецька область) фактично з "голими" руками.

Відео дня

"Нас відправили на штурм укрперайону під Авдіївкою без розвідки, без належної підготовки та артилерійської підтримки, без зв'язку з іншими прдразделениями. В результаті, втрати склали близько 70% особового складу", - зазначив солдат від імені свого загону в ролику.

Він поскаржився Путіну, що тепер його разом зі зграєю солдатів, які залишилися у живих від зіткнень з ЗСУ, збираються відправити воювати далі, на іншу ділянку фронту. На полі бою женуть навіть тих, хто вже не в змозі воювати, сказав окупант.

Солдат РФ наївно припустив, що російський диктатор зверне увагу на те, що "новомобілізованих" відразу ж відправляють в штурмові бригади на фронт, адже раніше, як зазначив сам "спікер", кілька інших загонів вже робили до Путіна аналогічні звернення.

Маневри військ РФ під Авдіївкою

Нагадаємо, що зараз під Бахмутом та Авдіївкою (Донецька область) розгортається найгарячіша фаза боїв українського фронту. Ще станом на кінець лютого 2023 року більша частина міст була знищена.

Сьогодні стало відомо, що оперативна обстановка під Авдіївкою максимально загострилася. За словами спікера сил ТРО Таврійського напрямку Олексія Дмитрашковського, там солдати РФ намагаються взяти ЗСУ в кільце.

Зокрема, війська РФ провели ротацію й до солдатів 155-ї бригади морської піхоти додали підрозділ спецназу 98-ї десантно-штурмової бригади.

При цьому такі маневри далися росіянам важко, зазначив Дмитрашковський - за останні два тижні боїв ЗСУ значно знищили особовий склад росіян на цій ділянці фронту.

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