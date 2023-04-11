Він намагався спалити її квартиру.

У Москві російський окупант з приватної військової компанії"Вагнер" побив пенсіонерку і влаштував в її квартирі підпал.

Як пише Telegram-канал Baza, інцидент стався 7 квітня. Пенсіонерці Людмилі подзвонила в двері сусідка і повідомила, що її внучка забрала у її сина телефон. 25-річний росіянин забіг у квартиру, почав кричати і вимагати віддати телефон, після чого побив жінку.

Пенсіонерка розповів, що сусід перерізав телефонні дроти і погрожував її вбити, взявши на кухні ніж. Після цього окупант облив легкозаймистою рідиною килим і постільну білизну і підпалив їх.

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Вогонь вдалося загасити. Жінку госпіталізували з переломом носа, вивихом пальця, множинними забоями і синцями.

Чоловік розповів поліцейським, що півроку служив найманцем у ПВК "Вагнер", його контракт закінчився 28 лютого.

Окупанти повертаються до Росії

Нагадаємо, що в російському селі Новий Бурець скаржилися на бойовика з ПВК "Вагнера", який повернувся з війни в Україні у відпустку. Спочатку він тероризував місцевих жителів, а потім вбив жінку, яка здавала йому житло.

Нещодавно ЗМІ стало відомо, що російського військовослужбовця затримали за підозрою в зґвалтування школярки під час відпустки.

Восени в Омську кілька десятків російських "новобранців" влаштували масову бійку на місцевому ринку.

У лютому в Росії з почестями ховали "вагнерівця" Руслана Джафарова, засудженого за замовне вбивство. На його похоронах була почесна варта "Юнармії".

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