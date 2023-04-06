Пригожин так і не уточнив, чому його "герої" гинуть на території іншої держави.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин похвалився кількістю назавжди відправлених у штурм у вигляді "гарматного м'яса" найманців свого угрупування, опублікувавши звернення просто з кладовища.

За спиною у Пригожина виднілися десятки могил "перемелених" у боях в Україні бойовиків, але сам "кухар Путіна" відчуває гордість за "героїв".

Пригожин заявив, що зробить це кладовище "меморіалом" для майбутніх поколінь росіян.

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"Тут продовжують ховати бійців ПВК "Вагнера". На сьогодні ніяких проблем немає, ми його збираємося упорядковувати і робити з цього кладовища меморіал для майбутніх поколінь, які повинні розуміти, що будь-яка війна призводить до того, що йдуть бійці, йдуть з цього життя", - сказав Пригожин, щоправда, не уточнивши, чому "російські герої" гинуть на території чужої держави.

"Це те саме кладовище! Так! Воно росте", - додав Пригожин, провівши рукою у бік могил найманців.

Втрати "Вагнера" в Україні - останні новини

Наразі угруповання "Вагнера" залишається головною атакуючою силою позицій ЗСУ в Бахмуті.

За півроку "м'ясних" штурмів Бахмута Пригожин втратив тисячі мотивованих бійців, спираючись зараз уже на сили завербованих ув'язнених. У зв'язку з чим, як констатував представник ЗСУ Сергій Череватий, атаки біля Бахмута зменшилися.

Всього у боях за Бахмут РФ втратила, за підрахунками західних осіб, до 30 тисяч військових станом на початок березня. Однак смертність "вагнерівців" значно вища, ніж у регулярних військ рашистів - 3:1.

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