Натомість росіяни погодились, що Європа для українців виглядає значно перспективнішою.

Російський "експерт" в ефірі федерального каналу визнав, що Росія нічого не може запропонувати українцям, крім злиднів та міжнародної ізоляції.

Фрагмент цієї програми опублікував український журналіст Денис Казанський. Коментуючи те, чому Україна обрала шлях в ЄС, один зі спікерів у студії заявив, що Захід в очах будь-якої нормальної людини виглядає набагато привабливішим за РФ.

"Для українців це (вступ в ЄС - УНІАН) перспектива позитивна. А яку "морквину", власне, пропонує Росія? 10-тисячні виплати людям, які мешкають в Херсонській області (на окупованій її частині - УНІАН)? Перспектива того, що безвізу ніколи не буде для них? Що вони нікуди не поїдуть, зокрема, не побачать своїх родичів в Європі, яких там мільйони?", - заявив експерт.

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Раніше скандальний російський пропагандист Антон Красовський, який раніше закликав страчувати українських дітей, відзначився новою порцією маячні про Україну та Польщу. За його словами, України немає, а Варшава - це частина Росії.

Перед цим російські пропагандисти використовують трагедію в Ізраїлі для продукування чергових фейків проти України. Начебто у бойовиків ХАМАСу знайшли українську зброю.

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