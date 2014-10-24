Угорщина хоче оподаткувати користування Інтернетом

Міністр економіки Міхай Варга в середу оприлюднив плани, що включають в себе стягування 150 форинтів ($ 0,62) за кожний гігабайт спожитого інтернет-трафіку, передає РИА Новости.

Міністр заявив, що податок, який сплачуватимуть інтернет-провайдери, буде логічним продовженням податкових зборів за телефонні дзвінки та SMS, введених у 2011 році.

Експерт Євросоюзу Нелі Круз вважає, що подібні заходи можуть зашкодити розвитку цифрових галузей угорської економіки.

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"Ввести податок на Інтернет - нерозумна думка. Це призведе до зростання цін на доступ у мережу для споживачів", - сказала вона, зазначивши, що Угорщина не досягає навіть середнього показника в ЄС з використання інтернету, широкосмугового доступу до даних і цифрових технологій, пише Financial Times.

За оцінкою держсекретаря Петера Банаі, уряд сподівається за рахунок цього податку виручити наступного року 20 млн форинтів (близько $ 83 тисяч). Однак група противників нововведення, створена у соціальній мережі Facebook, всього за кілька годин набрала понад 6 тис. учасників.

Найбільший оператор зв'язку в країні компанія Magyar Telekom попередила, що подальший розвиток широкосмугового інтернету в Угорщині буде паралізовано. Протягом доби з моменту оголошення про намір уряду ввести новий податок її акції впали майже на 4%, пише Financial Times.

Прес-служба уряду назвала всі ці побоювання безпідставними.